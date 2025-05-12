Контракт воинской службы Сергея Шойгу продлили еще на пять лет

Спустя ровно год работы Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России, его контракт о прохождении воинской службы продлили еще на пять лет. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило РИА «Новости» .

«Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года», — сообщил источник журналистов.

Сообщение и продлении контракта подтвердили также в пресс-службе аппарата Совбеза.

Текущую должность экс-министр обороны России получил 12 мая 2024 года благодаря указу президента России Владимира Путина. Он занимается вопросами национальной безопасности и взаимодействия с ключевыми союзниками России, выполняет дипломатические поручения, касающиеся сферы международной безопасности.

Ранее стало известно, что с 27 по 29 мая под председательством Шойгу пройдет XIII международная встреча чиновников, курирующих вопросы безопасности. Совбез России пригласил на мероприятие представителей 150 стран и 20 международных организаций.