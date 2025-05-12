Более 150 стран получили приглашения на встречу с Шойгу по безопасности

СБ России отправил 150 странам приглашения в Москву на встречу по безопасности

В Москве пройдет XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Совбез России направил приглашения 150 странам и 20 международным организациям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

Мероприятие пройдет с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

На повестке дня — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности. Приглашения получили страны Глобального Юга, Ближнего Востока, СНГ, члены ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Кроме того, в форуме смогут принять участие представители более 20 международных организаций.

Первая международная встреча высоких представителей прошла в 2010 году. Делегации разных стран тогда собрались, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей.

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