«Конкуренция поперек горла». Набиуллину просят не отменять скидки на маркетплейсах

Предложения банков о запрете предоставления скидок на маркетплейсах идут вразрез с развитием конкуренции и интересами граждан. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем обращении к Эльвире Набиуллиной. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Миронов призвал председателя ЦБ дать оценку последствий «односторонних предложений» банкиров. Речь идет о предложении руководителя крупнейших банков запретить маркетплейсам делать покупателям скидки за счет своих средств или банковских продуктов.

«Эта история наглядно показывает: банковское лобби встает на дыбы при малейшей угрозе конкуренции, при любых намеках на то, что люди могут выйти из-под их кабалы», — сказал Миронов.

Он обратил внимание, что скидки, бонусы и программы лояльности появились не только у онлайн-платформ, но и у обычных магазинов. При этом маркетплейсы стали развивать собственные банки. Эта конкуренция «банковскому лобби поперек горла», объяснил парламентарий.

«Для „Справедливой России“ в этом вопросе важнее всего интересы граждан. И они же должны быть в приоритете у Центробанка. Поэтому предлагаю госпоже Набиуллиной объективно оценить последствия идей банкиров», — отметил депутат.

По его словам, последствия инициативы будут губительными для простых людей, ведь цены на товары в маркетплейсах повысятся. Именно благодаря акциям и скидкам миллионы россиян могут позволить себе купить желаемый товар.

«Людям нужны скидки на фоне роста инфляции, запредельных кредитных ставок. Им нужны доступные товары по низким ценам. И не банкам скидки запрещать», — подчеркнул политик.

В обращении к Набиуллиной Миронов призвал руководство ЦБ проанализировать последствия таких мер, в том числе для уровня цен. По его мнению, нужно избегать решений, при которых новые формы экономической активности подавляются, а потребители лишаются выгоды.