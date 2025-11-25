Глава Wildberries призвала создать площадку для диалога маркетплейсов и банков

Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к Центробанку, Федеральному собранию и правительству с просьбой создать площадку для диалога между банками и маркетплейсами. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале .

Директор компании отметила необходимость создания площадки для коммуникаций, чтобы конструктивно обсуждать вопросы сохранения конкуренции, стимуляции потребительского спроса и развития экономики страны.

Она добавила, что сейчас маркетплейсы являются единственной возможностью для малого и среднего бизнеса выйти на многомиллионную аудиторию.

Ранее пресс-служба Wildberries&Russ выступила против ограничений в отношении банков маркетплейсов, при оплате через которые покупатель получает скидку. Объединенная компания сравнила такие меры с полным запретом на деятельность финансовых организаций онлайн-площадок.

В пресс-службе объяснили, что скидки для пользователей банка делают товары доступнее для покупателей. Также компания высказала мнение, что такие акции ничем не отличаются от программ лояльности в ретейле и банковской сфере.