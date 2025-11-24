Wildberries&Russ сравнила ограничение банков маркетплейсов с полным запретом

Идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ .

В компании отметили, что предлагаемый запрет на разные цены в зависимости от способа оплаты касается только скидок за определенные платежные инструменты — они не связаны с доходами продавцов и не создают барьеров для карт других банков. По словам пресс-службы, такие скидки делают товары доступнее для десятков миллионов покупателей и ничем не отличаются от программ лояльности в ритейле и банковской сфере.

Инициативу о дополнительном надзоре ФАС в компании считают излишней, поскольку антимонопольная служба уже обладает всеми необходимыми полномочиями. В Wildberries & Russ также заявили, что понятие «крупнейшие платформы», которым оперирует ЦБ, отсутствует в законе, а предлагаемое регулирование затрагивает узкий круг компаний, игнорируя, например, крупнейшего эквайера — «Сбер».

Запрет на продажу банковских продуктов внутри приложений маркетплейсов там назвали фактическим запретом на деятельность этих банков, поскольку их задача — обеспечивать удобные способы оплаты и финансирование для покупателей и продавцов. По мнению компании, ограничения создают преимущества для крупных банков, которым аналогичные практики внутри собственных экосистем не запрещаются.

В Wildberries & Russ подчеркнули, что регулирование должно быть симметричным и не избирательным, и выразили надежду, что после обсуждения регулятор пересмотрит предложения. При этом компания отметила, что со стороны ряда ведомств видит готовность к конструктивному диалогу.

В письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила Минэкономики и о котором писал «Коммерсант», регулятор предложил запретить маркетплейсам продавать продукты своих банков и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Министерство сообщило, что инициативы изучаются.