Комитет ГД одобрил штрафы за «затирание» крестов на изображениях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за изображение культовых зданий без религиозных символов. Об этом написал ТАСС .

Инициативу внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой. Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В июле уже вступил в силу закон, запрещающий использовать изображения храмов и других религиозных объектов без соответствующих символов, в том числе в СМИ и рекламе. Однако такие случаи продолжают встречаться.

Для граждан предусмотрели штрафы от 5 до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 120 часов. Для должностных лиц штрафы составят от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Привлечь к ответственности можно будет в течение года с момента нарушения.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал бережно обращаться с денежными купюрами, на которых изображены храмы.