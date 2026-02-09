Депутат Иванов призвал россиян бережно обращаться с денежными купюрами, на которых изображены православные храмы

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с заявлением, призывающим бережно обращаться с денежными купюрами, на которых изображены православные храмы и монастыри. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru .

Он подчеркнул, что символы православной веры занимают важное место в сознании и сердцах многих граждан России. Купюры, украшенные рисунками священных сооружений, являются знаком принадлежности к великой духовной традиции, и к ним следует относиться с уважением и почтением.

Некультурные привычки, такие как складывание денег в необычные формы или размещение их в грязных карманах, недопустимы, поскольку могут вызвать обиду и раздражение среди верующих. Иванова беспокоит возможная тенденция к невнимательному отношению к государственным символам, включая изображения храмов и монастырей.

Законодательство Российской Федерации защищает государственную символику, включая христианский крест, и необходимо применить подобные принципы и к средствам платежа, содержащим изображения религиозных памятников. Иванов призывает к формированию культуры бережного отношения к религиозной символике, присутствующей на банкнотах, что сделает нашу страну сильнее и духовно богаче.