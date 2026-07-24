Китай ввел экспортные ограничения против 14 европейских компаний

Китай ввел экспортные ограничения в отношении 14 компаний ЕС в ответ на очередные санкции против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Решение Китая стало ответом на введение 21-го пакета санкций против России. В санкционном списке есть и 14 компаний из материкового Китая и Гонконга.

«Мы приняли решение включить 14 субъектов из ЕС в список экспортного контроля», – отметили в ведомстве.

Очередной пакет санкций Евросоюз принял 23 июля. Ограничения ввели в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсетях, что 21-й пакет станет самым большим за четыре года.