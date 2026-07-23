Евросоюз введет крупнейший пакет санкций против России за четыре года

Каллас: ЕС введет крупнейший пакет санкций против РФ за четыре года

Евросоюз внесет в список санкционных мер против России 218 позиций. Пакет санкций станет крупнейшим за четыре года, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях.

«Это наш крупнейший раунд санкций за четыре года, в общей сложности на 218 позиций», — прокомментировала Каллас.

Санкции введут против 50 военно-промышленных предприятий, 40 судов, более 100 банков и операторов криптобирж. Под ограничения также попадут и НПЗ — причем в России и в Белоруссии.

Недавно Кая Каллас назвала Россию угрозой для Европы. Также глава евродипломатии подчеркнула: европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.

Ранее МИД России подтвердил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.