Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщил ТАСС .

В список вошли 94 российских и четыре иностранных банка, в том числе один киргизский, которым могут заморозить активы и запретили предоставлять денежные средства. Также наложили ограничения на 33 кредитно-финансовые организации.

Санкции коснулись трех российских и одного белорусского нефтеперерабатывающего завода. «Потолок цен» на российскую нефть заморозили на уровне 44 доллара за баррель до 15 июля 2027 года.

Также европейскому бизнесу запретили проводить транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсетях, пакет станет самым большим за четыре года.