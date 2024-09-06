Кириенко стал председателем оргкомитета национального центра «Россия»

Президент Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра «Россия». Указ опубликовали на сайте официального правовых актов.
Глава государства назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем комитета. Новая структура будет способствовать сохранению наследия международной выставки-форума «Россия» и укреплению национальной идентичности, следует из документа. Также комитет использует опыт развития российских субъектов для демонстрации достижений страны.
Кириенко поручили утвердить состав оргкомитета в течение месяца. Указ Путина вступил в силу с 6 сентября.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ закрылась 8 июля. После завершения ее работы Путин поручил администрации и московскому правительству создать план по строительству выставочного комплекса Национального центра «Россия». Подготовкой доклада помимо Кириенко займутся мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.
Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменят в выходные
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Красногоровке
Сквер на улице Маршала Батицкого в Балашихе благоустроят осенью
«Пусть немножко пыли поглотают». Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков
Бойцы «Центра» за неделю освободили от боевиков ряд населенных пунктов в ДНР
Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до 13 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте