Кириенко стал председателем оргкомитета национального центра «Россия»

Глава государства назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем комитета. Новая структура будет способствовать сохранению наследия международной выставки-форума «Россия» и укреплению национальной идентичности, следует из документа. Также комитет использует опыт развития российских субъектов для демонстрации достижений страны.

Кириенко поручили утвердить состав оргкомитета в течение месяца. Указ Путина вступил в силу с 6 сентября.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ закрылась 8 июля. После завершения ее работы Путин поручил администрации и московскому правительству создать план по строительству выставочного комплекса Национального центра «Россия». Подготовкой доклада помимо Кириенко займутся мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.