Путин поручил подготовить план по строительству Национального центра «Россия»

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил администрации совместно с правительством Москвы подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра «Россия». Документ опубликовали на сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума «Россия» указано, что доклад необходимо подготовить до 1 октября. Ответственными Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталью Виртуозову.

Правительству глава государства поручил обеспечить финансирование деятельности наццентра и его филиалов в субъектах России.

Международная выставка-форум «Россия» закончила работу 8 июля. На закрытии присутствовал глава государства.

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