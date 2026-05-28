Киевский режим, продвигающий идеологию нацизма, переродился в неонацистскую диктатуру. Об этом написали в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине».

«Киевский режим, взяв на вооружение идеологию и практику украинских национал-радикалов и прославляя нацистов и преступников, по сути, переродился в неонацистскую диктатуру. Для него состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы в качестве единственного и при этом наиболее верного способа сохранить свое господство», — отметили в докладе.

МИД России также назвал Украину лидером по количеству установленных памятников нацистам и их пособникам. На конец 2022 года в различных украинских регионах стояло около 50 монументов Степану Бандере, его именем назвали более 500 площадей, проспектов и улиц.

Президент Владимир Зеленский собирается держаться за власть до конца. Он хочет уйти из горящего Киева, заявили в Раде.