Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский собирается держаться за власть до конца. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Все, кто верит в то, что с ним можно договориться, мягко говоря, очень ошибаются. Он хочет уйти из горящего Киева, чтобы все сгорело, чтобы не отвечать, чтобы не было кого привлечь к ответственности», — написал депутат.

По словам Дмитрука, украинский лидер не намерен подписывать мирное соглашение и не уйдет добровольно. Он добавил, что из «горящего Киева» Зеленский намерен сначала перебраться во Львов, чтобы оттуда продолжать атаки с помощью дронов и ракет, а затем — в Лондон.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк писала, что на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Зеленский заявил, что рассматривает возможность завершения «горячей фазы» конфликта до ноября.