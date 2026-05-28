50 статуй Бандере. МИД России вскрыл масштабы стройки памятников неонацистам и коллаборантам на Украине
Украина оказалась мировым лидером по количеству установленных памятников нацистам и их пособникам. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство иностранных дел России в своем новом тематическом докладе.
Российское дипломатическое ведомство сослалось на масштабное расследование американской газеты The Forward, которая составила реестр памятников фашистам и коллаборантам по всему миру.
По данным отчета этого издания, только на конец 2022 года в различных украинских регионах стояло около 50 монументов Степану Бандере, его именем назвали более 500 площадей, проспектов и улиц.
Кроме того, в МИД России обратили внимание на регулярные массовые шествия ультранационалистов в разных городах Украины.
Авторы доклада отметили, что участники этих акций открыто используют агрессивную ксенофобскую риторику, которая чаще всего направлена против русских.
