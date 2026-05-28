Украина оказалась мировым лидером по количеству установленных памятников нацистам и их пособникам. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство иностранных дел России в своем новом тематическом докладе.

Российское дипломатическое ведомство сослалось на масштабное расследование американской газеты The Forward, которая составила реестр памятников фашистам и коллаборантам по всему миру.

По данным отчета этого издания, только на конец 2022 года в различных украинских регионах стояло около 50 монументов Степану Бандере, его именем назвали более 500 площадей, проспектов и улиц.

Кроме того, в МИД России обратили внимание на регулярные массовые шествия ультранационалистов в разных городах Украины.

Авторы доклада отметили, что участники этих акций открыто используют агрессивную ксенофобскую риторику, которая чаще всего направлена против русских.

Ранее сноса памятников Бандере от Украины требовал польский политик.