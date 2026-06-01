Киев намеренно пропагандирует антиценности, а удар по Геническу во время празднования Международного дня защиты детей — это очередное жертвоприношение ребенка. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — отметила дипломат.

Захарова заявила, что удар по Геническу в преддверии Дня защиты детей показывает террористическую сущность киевского режима.

В результате удара по Геническу 31 мая погиб шестилетний ребенок, 11 взрослых пострадали. Из-за атак ВСУ в Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей.