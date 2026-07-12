Казахстанская авиакомпания отменила два рейса в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке
Air Astana отменила два рейса в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке
Самолет, следовавший из Астаны в Дубай, вернули в аэропорт вылета, рейс Алматы — Дубай отменили в связи с начавшейся эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба компании Air Astana в телеграм-канале.
Изменения коснулись рейсов KC205 Астана — Дубай и KC897 Алматы — Дубай, которые должны были отправиться в ОАЭ утром 12 июля.
Пассажирам вернут полную стоимость билетов. Компания порекомендовала проверять статус рейсов, поскольку время вылета и прилета в аэропорты назначения может измениться.
«Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров», — добавили в компании.
Ранее вооруженный конфликт между США и Ираном возобновился. Стороны обменялись несколькими массированными ударами, Тегеран бьет по военным базам США в странах Ближнего Востока.
Ночью иранские ВМФ остановили судно, которое пыталось пройти по неодобренному маршруту в Ормузском проливе.