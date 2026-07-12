Иран остановил несанкционированный проход судна через Ормузский пролив

Иранские ВМФ поразили предупредительным выстрелом и остановили судно, которое пыталось пройти по неодобренному маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщил КСИР, его слова передала иранская телерадиовещательная корпорация IRIB .

«Предупредительные выстрелы были сделаны по судну, которое отключило свои системы и тем самым поставило под угрозу безопасность на море. Судно было остановлено», — говорится в сообщении корпуса.

После этого инцидента Иран закрыл Ормузский пролив до дальнейших уведомлений и до окончания вмешательства США в регионе. Транзитный проход запретили всем судам. КСИР пообещал «жесткую реакцию», если «враг» захочет воспользоваться этим происшествием как предлогом.

Накануне США потребовали от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым для судоходства и прекратить обстрелы коммерческих судов. В Тегеране официально пока не комментировали выдвинутый ультиматум.