Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Диалог произошел после церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщило издание Life.ru.
«Как вас сюда пустили?» — спросил министр у Зарубина.
Шутка вызвала смех у гостей и участников церемонии. Они отметили, что журналист «практически живет в Кремле» и регулярно присутствует на официальных приемах.
В последнее время Лавров часто шутил на различных мероприятиях. Например, на встрече со студентами Российско-Армянского университета в Ереване он произнес шутку на тему семейного положения.
На заседании Дипломатического клуба глава МИД в шутливой форме высказался о работе с ИИ Он отметил, что с людьми работать гораздо лучше, чем с искусственным интеллектом.
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«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
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