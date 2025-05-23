«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным

Лавров в шутку поинтересовался у журналиста Зарубина, как его пустили в Кремль

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Диалог произошел после церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщило издание Life.ru.

«Как вас сюда пустили?» — спросил министр у Зарубина.

Шутка вызвала смех у гостей и участников церемонии. Они отметили, что журналист «практически живет в Кремле» и регулярно присутствует на официальных приемах.

В последнее время Лавров часто шутил на различных мероприятиях. Например, на встрече со студентами Российско-Армянского университета в Ереване он произнес шутку на тему семейного положения.

На заседании Дипломатического клуба глава МИД в шутливой форме высказался о работе с ИИ Он отметил, что с людьми работать гораздо лучше, чем с искусственным интеллектом.