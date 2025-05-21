«Можно просто адрес». Лавров пошутил на тему семейного положения перед студентами в Ереване

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами Российско-Армянского университета в Ереване пошутил на тему семейного положения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Модератор встречи попросила участников сначала назвать имя, место учебы или работы и специальность, а уже потом задавать министру вопрос. Лавров пошутил, что семейное положение не обязательно говорить, чтобы не терять время. Сразу можно задавать вопросы.

После этого ректор вуза Эдвард Сандоян в шутку заметил, что семейное положение стоит указать, так как у них симпатичные студентки.

«Если симпатичные, то можно просто адрес, зачем семейное положение?» — ответил Лавров, вызвав смех в зале.

Лавров прибыл в Армению с рабочим визитом. Отношения между Москвой и Ереваном достаточно сложные и далекие от добрососедских, так как армянское руководство сейчас одновременно пытается усидеть на двух стульях — остается в ЕАЭС и ОДКБ, но при этом укрепляет военное сотрудничество с НАТО и заявляет о желании вступить в Евросоюз.