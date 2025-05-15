«С живой машинисткой лучше». Лавров пошутил о работе с ИИ

Лавров: с машинисткой работать приятнее, чем с нейросетями

С людьми работать гораздо лучше, чем с искусственным интеллектом. Об этом на заседании Дипломатического клуба рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что в начале карьеры ему приходилось много бегать по кабинетам и просить помощи у машинисток. Если те ошибались, документы следовало печатать заново.

«Конечно, работа с живой машинисткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом», — пошутил дипломат.

Он добавил, что живое общение с человеком гораздо приятнее, чем работа с нейросетями, хоть результаты и достигаются медленнее.

Ранее глава Центра языков и культуры народов России РГСУ Ольга Артеменко ответила на вопрос о том, сможет ли ИИ в будущем заменить учителей. Она допустила, что нейросети изменят образовательные методики, но ключевую роль все равно буду играть живые педагоги.