«Как скажете, Марк». Захарова ответила на неуместную шутку Рютте о Lada и холодильнике

Захарова в ответ Рютте: шутка не про товары, а про приоритетность ВПК

Генсек НАТО Марк Рютте, пошутив про Lada и холодильник, сам не понял, о чем анекдот. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале указала на неуместность шутки.

Генсек НАТО вспомнил старую русскую шутку про Lada и холодильник, рассказывая о закупке истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — ответила на шутку Захарова.

В начале октября Рютте довели до белого каления постоянные заявления о нарушении воздушного пространства стран-членов НАТО беспилотниками. Он настолько вышел из себя, что накричал на премьера Эстонии из-за того, что Таллин активировал четвертую статью устава альянса. По мнению генсека НАТО, слишком частое использование этой статьи может «ослабить силу» договора.