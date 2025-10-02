Сегодня 19:40 Пугали Трампа, а довели Рютте: за что генсек НАТО наорал на премьера Эстонии 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

Постоянные заявления то о российских МиГ-31, то о мистических беспилотниках в воздушном пространстве Европы довели генсека НАТО до белого каления. Он настолько вышел из себя, что накричал на премьера Эстонии из-за того, что Таллин активировал четвертую статью устава альянса. Вот это поворот.

Что взбесило Марка Рютте О разногласиях в НАТО по поводу ответных мер на пролеты истребителей или БПЛА узнал Fox News. Источники канала рассказали, что споры в блоке из-за таких инцидентов становятся все более острыми.

Так, на минувшей неделе Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время разногласий, связанных с реакцией на вторжение в небо стран Европы. «Он [Рютте] даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге», — отметили собеседники журналистов.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

По их данным, сам Рютте убежден, что при каждом отдельном инциденте активировать статью, требующую консультаций с НАТО, излишне, потому слишком частое ее использование рискует «ослабить силу» договора. И тут возникает вопрос: как же так? О каком ослаблении договора речь. То есть с одной стороны блок все время сам раскачивает тему с российской угрозой и так далее, а потом, когда кому-то из участников альянса померещились страшные русские БПЛА или МиГи, генсек кричит и устраивает вот такой нагоняй.

Интересно В ночь на 10 сентября в небе над Польшей сбили иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск тогда заявил, что эти БПЛА якобы принадлежат России. Позже Москву обвинили и в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО предупредили, что альянс готов сбивать российские БПЛА и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран — членов альянса. Россия обвинения в этих нарушениях отвергает и подчеркивает их бездоказательность. В ночь на 10 сентября в небе над Польшей сбили иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск тогда заявил, что эти БПЛА якобы принадлежат России. Позже Москву обвинили и в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО предупредили, что альянс готов сбивать российские БПЛА и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран — членов альянса. Россия обвинения в этих нарушениях отвергает и подчеркивает их бездоказательность.

Истерика генсека показала глубину раскола в НАТО На самом деле противоречия в этой ситуации никакого нет. В НАТО есть раскол, это факт. И Эстония попала под раздачу, потому что пыталась выполнять задания не руководства блока, а игрока, который перетягивает на себя роль главаря, считает политолог Вадим Сипров.

Фото: IMAGO/Tairo Lutter / www.globallookpress.com

Сама Эстония, продолжил он, естественно, не является ключевым членом организации, но ей приходится выполнять достаточно важную миссию на восточном фланге НАТО. И это миссия провокатора.

«Как это делалось у мелких уличных грабителей. Выпускали из-за угла какого-нибудь шкета, который начинал задирать серьезных взрослых людей. А когда получал отпор, то из-за угла выходило несколько жлобов и под видом защиты прав малолеток избивали и грабили этого человека. Вот Эстония играет роль примерно такого шкета», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Но шкет оказался слишком резвым и откровенно зарвался — это раз. Во-вторых, он оказался резвым, исполняя то, что ему приказал не главарь банды, а игрок, который пытается перетянуть на себя функции главаря. Дело в том, что Эстония, как и Латвия, как и Польша, управляются в большей степени из Лондона, а не из Вашингтона. Вадим Сипров

А Рютте, естественно, клонит политическую линию Вашингтона, что логично. США создали НАТО, оплачивают существование альянса, который, правда, уже давно перестал быть нужен. Еще после окончания холодной войны организация полностью утратила свою актуальность.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / www.globallookpress.com

«Тем не менее организацию усиливали, превратили в инструмент для давления на Россию. Но Америке это уже не особо по карману. А британцы, пользуясь случаем, пытаются взять на себя, пусть даже неформально, управление НАТО и действуют через те страны, политические системы которых, они контролируют. И Эстония в их числе», — пояснил политолог. И вот 19 сентября в центре конфликта между Москвой и Таллином оказываются три российских истребителя. Эстонская сторона утверждает, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

Фото: РИА «Новости»

В регион подняли истребители НАТО для сопровождения, а власти Эстонии позже обратились к союзникам по статье четвертой устава альянса. Россия отвергла обвинения, пояснив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область строго над нейтральными водами. Во всей этой истории, по словам Сипрова, особенно забавным выглядит этот тайминг в 12 минут.

МиГ-31 с его летными характеристиками вряд ли может находиться в воздушном пространстве в Эстонии 12 минут. Он за это время может пролететь всю Эстонию насквозь. И у России нет мотивов нарушать воздушное пространство этой страны. Вадим Сипров

«В действительности, вот это эти истории и с МиГ-31, и с некими там мистическими беспилотниками, которые в небе то у Дании, то у Германии начинают вдруг маячить, используются для того, чтобы оказать максимум давления на Соединенные Штаты и заставить американцев продолжить безвозмездное финансирование конфликта на Украине. Американцев хотят напугать за счет этих провокаций», — пояснил он. Но Рютте — чиновник. И он работает, по сути, как исполнительный директор частной компании, то есть обслуживает в первую очередь интересы акционера. А акционер, условно говоря, это Соединенные Штаты Америки. И естественно он не будет выступать против США. Иначе очень быстро лишится своей должности. «Вот поэтому Рюте, будучи жутким русофобом, вынужден, руководствуясь в первую очередь карьерными соображениями, свою русофобию запрятать куда-нибудь подальше», — заключил эксперт.