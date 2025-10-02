Пугали Трампа, а довели Рютте: за что генсек НАТО наорал на премьера Эстонии
Постоянные заявления то о российских МиГ-31, то о мистических беспилотниках в воздушном пространстве Европы довели генсека НАТО до белого каления. Он настолько вышел из себя, что накричал на премьера Эстонии из-за того, что Таллин активировал четвертую статью устава альянса. Вот это поворот.
Что взбесило Марка Рютте
О разногласиях в НАТО по поводу ответных мер на пролеты истребителей или БПЛА узнал Fox News. Источники канала рассказали, что споры в блоке из-за таких инцидентов становятся все более острыми.
Так, на минувшей неделе Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время разногласий, связанных с реакцией на вторжение в небо стран Европы.
«Он [Рютте] даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге», — отметили собеседники журналистов.
По их данным, сам Рютте убежден, что при каждом отдельном инциденте активировать статью, требующую консультаций с НАТО, излишне, потому слишком частое ее использование рискует «ослабить силу» договора.
И тут возникает вопрос: как же так? О каком ослаблении договора речь. То есть с одной стороны блок все время сам раскачивает тему с российской угрозой и так далее, а потом, когда кому-то из участников альянса померещились страшные русские БПЛА или МиГи, генсек кричит и устраивает вот такой нагоняй.
Интересно
Истерика генсека показала глубину раскола в НАТО
На самом деле противоречия в этой ситуации никакого нет. В НАТО есть раскол, это факт. И Эстония попала под раздачу, потому что пыталась выполнять задания не руководства блока, а игрока, который перетягивает на себя роль главаря, считает политолог Вадим Сипров.
Сама Эстония, продолжил он, естественно, не является ключевым членом организации, но ей приходится выполнять достаточно важную миссию на восточном фланге НАТО. И это миссия провокатора.
«Как это делалось у мелких уличных грабителей. Выпускали из-за угла какого-нибудь шкета, который начинал задирать серьезных взрослых людей. А когда получал отпор, то из-за угла выходило несколько жлобов и под видом защиты прав малолеток избивали и грабили этого человека. Вот Эстония играет роль примерно такого шкета», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.
Но шкет оказался слишком резвым и откровенно зарвался — это раз. Во-вторых, он оказался резвым, исполняя то, что ему приказал не главарь банды, а игрок, который пытается перетянуть на себя функции главаря. Дело в том, что Эстония, как и Латвия, как и Польша, управляются в большей степени из Лондона, а не из Вашингтона.
Вадим Сипров
А Рютте, естественно, клонит политическую линию Вашингтона, что логично. США создали НАТО, оплачивают существование альянса, который, правда, уже давно перестал быть нужен. Еще после окончания холодной войны организация полностью утратила свою актуальность.
«Тем не менее организацию усиливали, превратили в инструмент для давления на Россию. Но Америке это уже не особо по карману. А британцы, пользуясь случаем, пытаются взять на себя, пусть даже неформально, управление НАТО и действуют через те страны, политические системы которых, они контролируют. И Эстония в их числе», — пояснил политолог.
И вот 19 сентября в центре конфликта между Москвой и Таллином оказываются три российских истребителя. Эстонская сторона утверждает, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.
В регион подняли истребители НАТО для сопровождения, а власти Эстонии позже обратились к союзникам по статье четвертой устава альянса. Россия отвергла обвинения, пояснив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область строго над нейтральными водами.
Во всей этой истории, по словам Сипрова, особенно забавным выглядит этот тайминг в 12 минут.
МиГ-31 с его летными характеристиками вряд ли может находиться в воздушном пространстве в Эстонии 12 минут. Он за это время может пролететь всю Эстонию насквозь. И у России нет мотивов нарушать воздушное пространство этой страны.
Вадим Сипров
«В действительности, вот это эти истории и с МиГ-31, и с некими там мистическими беспилотниками, которые в небе то у Дании, то у Германии начинают вдруг маячить, используются для того, чтобы оказать максимум давления на Соединенные Штаты и заставить американцев продолжить безвозмездное финансирование конфликта на Украине. Американцев хотят напугать за счет этих провокаций», — пояснил он.
Но Рютте — чиновник. И он работает, по сути, как исполнительный директор частной компании, то есть обслуживает в первую очередь интересы акционера. А акционер, условно говоря, это Соединенные Штаты Америки. И естественно он не будет выступать против США. Иначе очень быстро лишится своей должности.
«Вот поэтому Рюте, будучи жутким русофобом, вынужден, руководствуясь в первую очередь карьерными соображениями, свою русофобию запрятать куда-нибудь подальше», — заключил эксперт.