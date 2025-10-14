Генсек НАТО попытался пошутить про русскую «Ладу» и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить, сравнив закупку истребителей F-35 и систем ПВО Patriot с анекдотом про «Ладу» и холодильник. Его выступление состоялось на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Заявление опубликовали в соцсети X.

Рютте сказал, что покупка военной техники напоминает старую шутку: когда человек заказывает «Ладу» и ему обещают, что она приедет через 10 лет. Он уточняет, утром или днем, ведь «днем уже привезут холодильник».

Ранее генсек заявил, что Украина является «первой линией обороны НАТО». Он подчеркнул, что помощь Киеву — это вопрос не только ценностей, но и коллективной безопасности альянса.

Кроме того, Рютте отметил необходимость создания «стены дронов» для защиты воздушного пространства, подчеркнув, что НАТО не может тратить миллионы евро на ракеты для уничтожения беспилотников, которые стоят всего несколько тысяч долларов.