«Как раньше уже не будет». Путин заявил о переменах во всех сферах жизни

Президент Путин: мир стремительно меняется, как раньше уже не будет

Фото: РИА «Новости»

Геополитическая и экономическая ситуации в мире кардинально изменились, на первый план вышли страны глобального Юга. Президент Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что прошлое не вернется. Его процитировало РИА «Новости».

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — сказал он.

Путин заявил, что все больше государств озаботились укреплением суверенитета, национальной и культурной идентичности. По его словам, на авансцену вышли страны глобального Юга и Востока, возросла роль Латинской Америки. Президент напомнил, что о важности этих регионов в России говорили еще с советских времен.

Он призвал обсудить гарантии коллективной безопасности. Путин обвинил Запад в агрессии по отношению к неугодным странам и заявил, что ни одно государство не застраховано от разрушительной «дипломатии по-натовски».

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