«Время пришло». Путин заявил о развитии вопроса коллективной безопасности

Путин: пришло время сворачивать присутствие внерегиональных военных сил

Фото: РИА «Новости»

Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России.

«Пришло время начать широкое обсуждение по созданию двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. В нынешней ситуации это может казаться нереальным, отметил президент. Для этого нужно выстроить надежную систему безопасности в будущем.

Также Путин затронул тему украинского конфликта. По его словам, этот кризис не является конфликтом двух государств или народов. События в постсоветской республике — это следствие агрессивной политики Запада.

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