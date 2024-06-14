Любая страна сможет пострадать от «дипломатии по-натовски» — Путин

Президент Путин: ни одна страна в мире не застрахована от удара НАТО

Фото: РИА «Новости»

Коллективный Запад ради своих интересов готов задавить любую страну мира. Никто не застрахован от агрессии со стороны НАТО, заявил на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин. Трансляцию вело РИА «Новости».

По словам главы государства, западная схема обеспечения безопасности и процветания в мире, провозглашенная «единственно правильной», перестала работать. Президент назвал главный принцип «дипломатии по-натовски» при решении сложных междоусобных конфликтов — обвинить во всех грехах одну из сторон, которая неугодна альянсу, и обрушить на нее экономические санкции, политическую, информационную, военную мощь. Путин напомнил, что такой подход применили в Югославии, Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и других странах.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», — сказал он.

Путин обвинил Запад в попытке вмешаться во внутренние дела стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он объяснил это попыткой усилить давление на государства, развитие которых решили сдерживать.

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