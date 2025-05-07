Кадыров заявил о полной поддержке Путина по всем вопросам

Кадыров заявил о поддержке Путина по не попавшим в протокол темам

Несколько важных тем в беседе с президентом России Владимиром Путиным не попали в официальный протокол, но по каждой из них глава государства выказал полную поддержку. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, подводя итог встречи в Кремле

Он подчеркнул, что все успехи, которых за последние 25 лет добилась Чечня, стали возможными только при поддержке президента.

«Он всегда был рядом — лично, по-отечески вовлечен. Владимир Владимирович скромен, но я знаю: все эти годы он практически в ручном режиме направлял наши действия», — написал Кадыров.

Глава республики добавил, что всегда обращался к главе государства по любому вопросу и получал необходимую помощь.

«Как и сегодня. Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждому получил полное понимание и поддержку», — добавил руководитель Чечни.

О чем именно шла речь, он не раскрыл. Но перед началом встречи Кадыров ответил на вопрос специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова о своей просьбе об отставке.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся!» — заявил глава Чечни.

В ходе встречи с Кадыровым Путин отметил серьезные достижения региона и предложил своему собеседнику гордиться проделанной работой за последние годы.

Также глава государства поблагодарил руководителя республики за подготовку бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

Путин пояснил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в своих ежедневных докладах часто упоминает бойцов, приехавших из Чечни.