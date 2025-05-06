Кадыров объяснил свое заявление об отставке

Решение об отставке руководителя региона находится в рамках полномочий президента России Владимира Путина. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале после заявления о просьбе по снятию с поста.

Он пояснил, что окончательный вердикт остается за президентом.

«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец. Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал Кадыров.

С заявлением о просьбе об уходе с поста глава Чеченской Республики выступил в беседе с журналистами во вторник, 6 мая. Так он ответил на появление анонимных сообщений о том, что ему грозит отставка.

Глава региона подчеркнул, что сам просил об освобождении с занимаемой должности, чтобы в республике появился новый руководитель с новыми видением и инициативами. Кадыров добавил, что рассчитывает на удовлетворение просьбы.