Путин встретился с Кадыровым в Кремле
Путин: Кадыров может гордиться результатами развития Чечни
Президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе разговора они обсудили текущую ситуацию в республике, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время встречи Путин отметил, что Кадыров может по праву гордиться достижениями региона.
«Чеченский народ — трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал глава государства.
Путин также обратил внимание, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще сражаются в зоне проведения спецоперации. По словам Кадырова, с начала СВО из республики направили более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев.
Российский лидер, в свою очередь, добавил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов каждый день докладывает ему о ситуации в зоне спецоперации, часто упоминая чеченских бойцов.
Ранее Кадыров присутствовал на переговорах Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.