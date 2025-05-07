Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе разговора они обсудили текущую ситуацию в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи Путин отметил, что Кадыров может по праву гордиться достижениями региона.

«Чеченский народ — трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще сражаются в зоне проведения спецоперации. По словам Кадырова, с начала СВО из республики направили более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев.

Российский лидер, в свою очередь, добавил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов каждый день докладывает ему о ситуации в зоне спецоперации, часто упоминая чеченских бойцов.

Ранее Кадыров присутствовал на переговорах Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.