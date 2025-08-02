Кадыров проиграл сыну Адаму партию в бильярд

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как сыграл в бильярд со своим сыном Адамом и проиграл. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Сегодня выдалась возможность сыграть партию в бильярд с секретарем совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым. Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо», — написал он.

По словам Кадырова, Адам показал уверенную и грамотную игру. В итоге, по словам отца, ему пришлось уступить победу более молодому и натренированному сопернику. Он отметил, что с сыном интересно играть, поскольку есть конкуренция и спортивный настрой.

В последнее время в СМИ стали регулярно появляться новости о тяжелой болезни главы Чечни. В июле Кадыров оправдался за отсутствие на совещаниях. Накануне он сообщил, что возвращается к тренировкам после перерыва.