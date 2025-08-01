Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва. Видео утренней тренировки он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте» .

«Утренняя легкая тренировка. После перерыва надо постепенно возвращаться к полноценным нагрузкам. Что-то мне подсказывает, что тренер и дорогой брат Висмурад уже подготовил своеобразную программу упражнений, но секреты пока не раскрывает», — написал Кадыров.

Чеченский лидер в начале июля опроверг появившиеся в Сети домыслы о якобы ухудшении его здоровья. Кадыров подчеркивал, что у него организм как у молодого парня.

Кроме того, он пообещал, что Россию не сломать, несмотря на то, что неспокойный злобный враг мечтает об этом. По его словам, люди в стране стали другими — молчаливыми, хладнокровными и собранными.