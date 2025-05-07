Кадыров принял участие в переговорах Путина с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер отметил, что главы государств обсуждали двустороннее сотрудничество. Особое внимание они уделили взаимодействию России и Венесуэлы в вопросах энергетики, здравоохранения, фармацевтики, транспорта и гуманитарных связей.
По итогам переговоров Путин и Мадуро подтвердили намерение подписать межгосударственное соглашение о стратегическом партнерстве. Президент Венесуэлы также выразил признательность российской стороне за поддержку.
Мадуро прибыл в Россию в среду, 7 мая. В это же день Путин встретится с главами других государств: лидером Кубы Мигелем Диасом-Канелем и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Путин встретился с Кадыровым в Кремле
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