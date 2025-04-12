Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию на 9 мая. Об этом на полях Анталийского дипломатического форума сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы ценим, что президент Мадуро будет на День Победы с нами», — сказал он во время встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

Лавров отметил, что визит Мадуро станет хорошей возможностью для глав государств обсудить международную ситуацию и двусторонние вопросы.

Накануне Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Запланировано выступление глав МИД и ряд двусторонних встреч.

Юбилейное 80-летие Победы в Москве также посетит президент Сербии Александр Вучич. Он намерен переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, участие торжественных мероприятиях на 9 Мая в российской столице подтвердил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.