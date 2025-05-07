Кадыров примет участие во встречах Путина с главами других государств

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в сегодняшних международных переговорах российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Кадыров будет принимать участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями», — заявил он.

Накануне чеченский лидер сообщил, что просил главу государства об отставке, но итоговое решение будет принимать только президент страны, а сам Кадыров подчинится приказу.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 мая встретится с несколькими главами государств: президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диасом-Канелем, главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и руководителем Конго Дени Сассу-Нгессо.