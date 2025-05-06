Парад Победы в Москве увидят 29 иностранных делегаций. Половина лично встретится с Путиным
Помощник президента России Ушаков: на парад Победы приедут лидеры 29 стран
Лидеры из 29 стран приедут в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Как сообщила газета «Ведомости», с таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что среди иностранных гостей с официальными визитами в Россию прибудут президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.
Президент России Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров с иностранными лидерами.
«80-летие Победы — важное событие, и международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня. У нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двусторонних встреч с лидерами. Ряд бесед состоится в формате „на ногах“», — подчеркнул Ушаков.
Помощник президента добавил, что участие в параде Победы подтвердили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Китая, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.
Также высокопоставленные делегации прибудут от Индии, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, на Красную площадь пригласили руководителей посольств всех стран, аккредитованных в России, руководителей оборонных ведомств 34 государств.
Ушаков отметил, что в параде примут участие ветераны Второй мировой войны из других стран, включая Израиль и США.
Встречи Путина с 7 по 10 мая
Первые переговоры Путин проведет с президентом Венесуэлы Мадуро. Они состоятся в ближайшую среду, 7 мая. По итогам встречи лидеры двух государств подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Он предусматривает расширение взаимодействия во всех ключевых сферах, а также совместное противодействие терроризму, экстремизму и фальсификации истории.
В этот же день Путин встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. В четверг — с председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча с китайским лидером пройдет сначала в узком, а потом в расширенном формате, по итогам главы государств подпишут два документа: совместное заявление по углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также договоренность по обеспечению глобальной стабильности.
После парада Победы Путин проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ушаков напомнил, что южноамериканская страна в этом году стала председателем БРИКС.
После российский лидер встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В конце дня Путин пообщается с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
В последний день с официальным визитом в Россию прибудет генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Переговоры президента с гостем состоятся в расширенном составе. По итогам стороны подпишут совместную декларацию и ряд документов.
В этот же день Путин проведет встречи с президентами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Палестины Махмудом Аббасом, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Абхазии Бадрой Гунбой и Южной Осетии Аланом Гаглоевым.