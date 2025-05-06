Парад Победы в Москве увидят 29 иностранных делегаций. Половина лично встретится с Путиным

Лидеры из 29 стран приедут в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Как сообщила газета «Ведомости» , с таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что среди иностранных гостей с официальными визитами в Россию прибудут президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Президент России Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров с иностранными лидерами.

«80-летие Победы — важное событие, и международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня. У нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двусторонних встреч с лидерами. Ряд бесед состоится в формате „на ногах“», — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента добавил, что участие в параде Победы подтвердили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Китая, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.

Также высокопоставленные делегации прибудут от Индии, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, на Красную площадь пригласили руководителей посольств всех стран, аккредитованных в России, руководителей оборонных ведомств 34 государств.