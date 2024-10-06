Путина поздравили с днем рождения баннером в Турине

В Турине разместили баннер с изображением Владимира Путина и поздравлением с днем рождения, рассказали РИА «Новости» представители ассоциации «Перспектива». Они объяснили, что потратили на создание растяжки весь вечер.

Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Баннер появился на мосту в центре города.

«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — отметили собеседники агентства.

На баннере написано, что Турин поздравляет президента России с днем рождения. Рядом с надписью — два российских флага.

Подготовились к празднованию и в Генуе. Там разместили листовки с изображениями Путина и поздравлениями с днем рождения.