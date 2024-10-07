Стало известно, как Путин отметит день рождения

Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ

Российский лидер Владимир Путин 7 октября, свой день рождения, отметит в рабочей атмосфере. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В этот день он планирует встретиться с лидерами СНГ, которые приедут в Москву, чтобы поучаствовать в заседании совета глав Содружества. Также президент проведет несколько рабочих встреч.

Путину сегодня исполнилось 72 года. Это уже не первый день рождения, который президент предпочел отметить, не отрываясь от рабочих дел.

Например, в 2020 году президент посвятил этот день внутренней повестке, совершил больше десятка международных телефонных разговоров. В 2021 году Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в 2022-м — собрал лидеров стран СНГ на саммите в Петербурге.

Ранее Путина поздравили с днем рождения в Турине. В центре города разместили баннер с изображением российского лидера и поздравлением.