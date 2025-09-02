Кадыров опубликовал видео с Трампом в черкеске

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал шуточное видео с Дональдом Трампом в национальном чеченском костюме. Кадры он выложил в своем Telegram-канале .

Ролик создан при помощи нейросети: американский президент в черкеске появляется на фоне Белого дома и произносит фразы на чеченском языке.

Кадыров в подписи к видео иронично отметил, что Трамп якобы «подтвердил свои чеченские корни» и пообещал их не забывать.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины заочно предъявила Кадырову обвинение в нарушении законов и обычаев войны.

Ранее глава Чечни с сарказмом отреагировал на решение СБУ возбудить уголовное дело против главы Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова.