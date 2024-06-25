«СБУ, срочно приезжайте!» Кадыров отреагировал на возбуждение дела в отношении Вайханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров с сарказмом отреагировал на решение Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело против главы Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова. Решение СБУ чеченский лидер прокомментировал в своем Telegram-канале.
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал Кадыров.
Ранее глава республики пообещал избавить президента Украины Владимира Зеленского от наркотической зависимости. Для этого он поручил вырыть яму, которая заменит политику реабилитационный центр для зависимых людей. По мнению Кадырова, Зеленский очевидно действует «без сознания» и нуждается в лечении.