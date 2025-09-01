СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову обвинение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом ведомство написало в в Telegram-канале.

По данным СБУ, Кадырову инкриминируют статью 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

Кадырова объявили в розыск в ноябре 2022 года. В базе СБУ указано, что ему также вменяют «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», за что предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Кадыров с сарказмом отреагировал на решение Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело против главы Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова.