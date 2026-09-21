ЦИК обработал 90,74% протоколов на выборах в ГД

После подсчета свыше 90,74% бюллетеней четыре партии преодолевают пятипроцентный порог и попадают в Государственную думу по спискам. Это следует из данных ЦИК .

В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». В Госдуму девятого созыва, по предварительным данным, войдут партии из текущего состава парламента за исключением «Справедливой России».

Судя по данным ЦИК, «Единая Россия» получает 57,86% голосов на выборах по партийному списку, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» — 7,94%, «Справедливая Россия» — 4,95%.

Партия пенсионеров получает 2,04%, у «Зеленых» показатель составляет 1,13%, у «Коммунистов России» — 0,86%, у «Родины» — 0,72%, у Партии прямой демократии — 0,34%.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании начались 18 сентября. Голосование закончилось вчера, 20 сентября.