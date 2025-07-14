Кабмин одобрил проект о льготном поступлении в вузы пасынков бойцов СВО

Российское правительство одобрило законопроект о льготном поступлении пасынков и падчериц участников СВО в российские вузы. Об этом написали в официальном отзыве кабмина, документ оказался в распоряжении ТАСС .

Инициативу внесли в ГД в апреле. Изменения предложили ввести в закон «Об образовании». Один из его пунктов подразумевает, что участники спецоперации и их дети имеют право на зачисление в бакалавриат и специалитет по отдельной квоте, как правило, без вступительных испытаний.

Новый законопроект уточняет, что под понятие «дети» участников СВО подпадают также пасынки и падчерицы, которые находились или находятся на их воспитании и содержании. Это расширит круг лиц, имеющих право на льготное поступление в высшие учебные заведения.

При этом в правительстве отметили необходимость четко определить критерии признания пасынков и падчериц. Действующее законодательство не включает их в перечень членов семьи и не возлагает на отчимов и мачех обязанностей по их воспитанию и материальному обеспечению.

Ранее уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская предложила предоставлять пасынкам бойцов СВО бесплатную юридическую помощь. Депутаты поддержали инициативу.