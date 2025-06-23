Падчерицы и пасынки бойцов СВО в Подмосковье смогут получать бесплатную юрпомощь

На заседании Мособлдумы Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская выступила с инициативой изменить региональный закон о бесплатной юридической помощи. Она предложила расширить список получателей такой меры поддержки, включив в него всех детей в семьях участников СВО — независимо от того, являются ли они родными или пасынками и падчерицами.

Депутаты поддержали инициативу. Теперь право на бесплатную юридическую помощь смогут получить все дети, которые живут и воспитываются в семье военнослужащего, даже если он официально не оформлен как родитель.

Фаевская пояснила, что эти изменения позволят уравнять права всех детей в таких семьях, чтобы ни один ребенок не оказался в невыгодном положении из-за формальностей.