Памфилова рассказала о прозрачности избирательного процесса в России

Открытость и прозрачность выборов в России – большое достижение. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель ЦИК отметила, что все заинтересованные могли сопоставлять результаты выборов, анализировать процесс, задавать вопросы и отвечать на них. Причем все это можно было делать в онлайн-режиме.

«Несмотря на все вызовы, угрозы, к сожалению, человеческие жертвы, которые мы понесли, кампания прошла максимально чисто и спокойно», — сказала Памфилова.

Также глава ЦИК отметила, что на выборах пришлось удалить 15 наблюдателей. Причинами стали провокации и вмешательство в деятельность избирательных комиссий.

Недействительными, по предварительным итогам состоявшихся выборов, признали более 36 тысяч бюллетеней.