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    Иностранные наблюдатели оценили работу ЦОН за выборами в Подмосковье

    Пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026"
    Фото: Пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026"

    Делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей изучила работу Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области. Иностранцы увидели, как обеспечивается прозрачность голосования, и ознакомились со всеми процессами избирательной кампании.

    В качестве наблюдателей выступили представители КНР, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана Таджикистана и Белоруссии.

    Заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань рассказала, что возглавляет делегацию в составе 15 человек.

    «Я бы хотела выразить глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное всестороннее содействие в организации нашей работы», — подчеркнула она.

    Зарубежным гостям провели экскурсию и подробно рассказали о Центре общественного наблюдения. Наблюдатели также получили ответы на все интересующие вопросы.

    По состоянию на 12:10 явка на выборах в России во второй день голосования составила 31,12%. Участки будут работать до 20:00 20 сентября.