Иностранные наблюдатели оценили работу ЦОН за выборами в Подмосковье

Фото: Пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026"

Делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей изучила работу Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области. Иностранцы увидели, как обеспечивается прозрачность голосования, и ознакомились со всеми процессами избирательной кампании.

В качестве наблюдателей выступили представители КНР, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана Таджикистана и Белоруссии.

Заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань рассказала, что возглавляет делегацию в составе 15 человек.

«Я бы хотела выразить глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное всестороннее содействие в организации нашей работы», — подчеркнула она.

Зарубежным гостям провели экскурсию и подробно рассказали о Центре общественного наблюдения. Наблюдатели также получили ответы на все интересующие вопросы.

По состоянию на 12:10 явка на выборах в России во второй день голосования составила 31,12%. Участки будут работать до 20:00 20 сентября.