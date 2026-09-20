Глава СПЧ Фадеев назвал проходящие выборы почти идеально чистыми

На текущих выборах в России практически нет нарушений, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС .

По словам главы СПЧ, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, рассказала, на доле процента участков есть замечания, но даже не нарушения.

«С точки зрения чистоты выборов, они проходят почти идеально», — подчеркнул Фадеев.

Ранее ЦИК сообщил, что явка уже превысила итоговые показатели 2021 года.

В воскресенье 20 сентября в стране проходит заключительный день трехдневного голосования. Граждане выбирают депутатов Госдумы, в ряде регионов также глав субъектов, членов местных и муниципальных парламентов.