Глава СПЧ Фадеев назвал проходящие выборы почти идеально чистыми
На текущих выборах в России практически нет нарушений, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам главы СПЧ, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, рассказала, на доле процента участков есть замечания, но даже не нарушения.
«С точки зрения чистоты выборов, они проходят почти идеально», — подчеркнул Фадеев.
Ранее ЦИК сообщил, что явка уже превысила итоговые показатели 2021 года.
В воскресенье 20 сентября в стране проходит заключительный день трехдневного голосования. Граждане выбирают депутатов Госдумы, в ряде регионов также глав субъектов, членов местных и муниципальных парламентов.