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    Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

    Фото: РИА «Новости»

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90%. Данные транслирует в режиме онлайн портал ДЭГ.

    Более 3,61 миллиона зарегистрированных на платформе граждан на 17:40 получили бюллетени.

    Общая явка по стране около 15 часов по московскому времени уже превысила итоговые показатели аналогичных выборов 2021 года.

    В стране 20 сентября проходит заключительный день трехдневного голосования. В федеральном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы представлены 10 партий.

    В восьми субъектах проходят прямые выборы глав регионов. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии уже избрали региональные парламенты.

    Также в ряде регионов жители голосуют за местных и муниципальных депутатов.