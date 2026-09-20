Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90%. Данные транслирует в режиме онлайн портал ДЭГ.

Более 3,61 миллиона зарегистрированных на платформе граждан на 17:40 получили бюллетени.

Общая явка по стране около 15 часов по московскому времени уже превысила итоговые показатели аналогичных выборов 2021 года.

В стране 20 сентября проходит заключительный день трехдневного голосования. В федеральном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы представлены 10 партий.

В восьми субъектах проходят прямые выборы глав регионов. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии уже избрали региональные парламенты.

Также в ряде регионов жители голосуют за местных и муниципальных депутатов.