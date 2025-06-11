И. о. мэра Красноярска стал Алексей Шувалов

Должность исполняющего обязанности главы Красноярска занял первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

Кандидатуру Шувалова одобрили в соответствии с Уставом города Красноярска, предписывающим допускать к осуществлению полномочий заместителя, имеющего наибольший стаж работы в этой должности.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел с назначенным исполняющим обязанности главы Красноярска и поставил ему рабочие задачи.

В первую очередь Шувалову предстоит заниматься проектами развития, планами дорожного ремонта и благоустройства, формированием бюджета на три года. Кроме того, под его контролем будет реализация празднования 400-летия Красноярска и подготовка города к новому отопительному сезону, а школ и детских садов — к новому учебному году.

Накануне Басманный районный суд Москвы почти на два месяца арестовал предыдущего мэра Красноярска Владислава Логинова. Его обвиняют по делу о получении взятки в особо крупном размере.