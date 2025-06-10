Мэра Красноярска отправили в московский СИЗО

Басманный районный суд Москвы отправил мэра Красноярска Владислава Логинова под стражу на один месяц 26 суток. Его обвиняют по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии обвинения, арестованный получил от гендиректора коммерческой организации взятку свыше 180 миллионов рублей. Помимо денег, бизнесмен оплатил главе города строительство бани на принадлежащем ему земельном участке.

За взятку Логинов обязался обеспечить победу коммерческой организации в конкурсах на выполнение ремонта дорог.

Ранее в красноярской администрации прошли обыски. В мэрии рассказали, что никто не ожидал ареста главы Красноярска. За день до обысков Логинов во время городского праздника вручал цветы приглашенной певице Пелагее.

Правоохранители вывели чиновника из кабинета, а затем обыскали его коттедж в поселке Славянский. За взяточничество ему грозит до 15 лет лишения свободы.